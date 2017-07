'High school'-jasje past superheld perfect

Eerlijk, wij zaten niet te wachten op de zesde Spider-Manfilm in vijftien jaar. En zeker niet omdat het wéér gaat om een reboot, een herneming van hetzelfde verhaal. Die overkill is een rechtenkwestie. Spider-Man is dan wel een Marvel-figuur, toch is het Sony en niet Marvel-moederbedrijf Disney dat de spinnenheld mag exploiteren. Voor de derde Sony-incarnatie kruipt de jonge Tom Holland (20 ten tijde van de opnames) in het superheldenpak. Dat de tiener Peter Parker zich deze keer ook gedraagt als een tiener - met de stem van een tiener - is een verstandige keuze.