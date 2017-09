'Hier zijn altijd veeartsen aanwezig'

Volgens Louis Verbist verloopt alles al dertig jaar volgens het boekje, en met aandacht voor het welzijn van de runderen. "Alleen dieren die elkaar kennen, zitten samen in een van de vier wachtrijen, om te vermijden dat ze onrustig worden. Want dat levert slecht vlees op, dat onbruikbaar is voor consumptie. Het is dus ook in ons belang dat we aandacht hebben voor het dierenwelzijn." Toch gebeurt het, geeft Verbist toe, dat een stier zich niet gewillig naar de slachtbank laat leiden. "Gemiddeld een keer of tien per week, op een totaal van 400 dieren die we per week slachten."