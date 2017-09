'Het zieligste slachtoffer wordt heilig verklaard'

In Vlaanderen staat hij nog niet op de radar. In Nederland is hij de nieuwe intellectuele held van radicaal rechts, omdat hij de politieke correctheid van links genadeloos fileert. Een leerzaam gesprek met politiek filosoof Sid Lukkassen, over de erfenis van de sixties, het gevaar van het feminisme en het innerlijk kompas van Trump.

Interviewen kan saai zijn. Als politici voor de tiende keer hun debatfiche afhaspelen, heb je als journalist soms zin om gillend uit het raam te springen. Maar het kan ook boeiend zijn. Als je nieuwe inzichten verwerft, bijvoorbeeld, of kennismaakt met een aparte en prikkelende manier om naar de wereld te kijken. Niets zo prettig en bevrijdend voor een interviewer als een lang gesprek met een slimme mens die je eigen overtuigingen doet wankelen, of aanvult, of terdege tegenspreekt.