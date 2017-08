'Het leven is één lange zoektocht naar vrijheid'

Mike O'Connor is geboren in een onooglijk plaatsje in County Clare in Ierland en drinkt nu bier aan de toog in Overijse. Tussen Ierland en België ligt een oorlog in Borneo en gevaar voor eigen leven. Mike wilde avontuur en kreeg ook avontuur. 'Ollekebollekeknolleke.'

Er is weinig dat zo veel schoonheid in zich draagt als de verrassing. Het moment waarop aannames, veronderstellingen en verwachtingen van tafel worden geveegd en duidelijk wordt dat wat een mens denkt niet overeenkomt met wat de werkelijkheid zegt. Dat gebeurt in café́ De Welkom in Overijse. Een café́ zoals er zoveel bestaan, met een buitenmuur in gebroken wit, rode luifels boven de ramen en oude golfplaten die het zonlicht op het terras in duizend stukken breken.