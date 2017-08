'Het is gek om muziek op te nemen'

1 Is de partituur of de uitvoering het belangrijkst?

"Wat is muziek? Het is een prachtige vraag," monkelt Wim Mertens (64), "maar tegelijk neigt het naar iets willen vastzetten." Hij benadert muziek liever spelenderwijs. "In het spel zit beweging. We associëren spel meestal met kinderen, maar ook muziek wordt gespeeld. De notie van spel kun je opentrekken naar het toeval en naar risico nemen." Veel componisten mijden net het onvoorziene van het spelen.