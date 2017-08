'Het feminisme wil ook mannen omarmen'

Een paar dagen na mijn interview met Veerle Draulans over vrouwenemancipatie wordt een Amerikaanse software-ingenieur bij Google ontslagen, omdat hij in een manifest had gesteld dat het lage aantal vrouwen in technische functies allicht kan worden verklaard door biologische factoren. Hoewel professor Draulans tijdens ons gesprek had gezegd dat ze het 'een beetje gehad heeft' met de nature-nurturediscussie ("Dat is nu al sinds de jaren zestig dat die terugkomt"), contacteer ik haar opnieuw.