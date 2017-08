'Heel maf te ontdekken wat een stemmetje teweegbracht'

Luisteren professionele muzikanten anders naar muziek?

Elise Caluwaerts is geen gewone sopraan, maar een coloratuursopraan. Met haar stem voert ze duizelingwekkende acrobatieën uit. Als leek voel je je dan bijna geïntimideerd: ben je zonder klassieke bagage wel waardig om haar talent naar waarde te schatten? Elise lacht. "Het is heerlijk dat kenners je appreciëren, want zij hebben zoveel achtergrond en liefde voor de muziek. Maar net doordat een leek geen context heeft, kan zijn gevoel soms nog juister zitten. Als je poëzie leest, weet je ook of het ernaast zit of erop.