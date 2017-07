'Groene obligaties' moeten tot 5 miljard opbrengen

De regering heeft sinds vorige week een 'zomerakkoord' over de begroting, een nieuwe vermogenstaks en een waslijst aan sociaal-economische maatregelen. Een daarvan is de invoering van groene obligaties. Die verschillen maar op één punt van klassieke obligaties: zoals hun naam zegt dienen ze alleen voor groene projecten. Dat kan gaan van de bouw van nieuwe windmolenparken tot herbebossing. "We willen ons huidig en toekomstig klimaatbeleid financieren via groene obligaties", vertelt federaal klimaatminister Marie Christine Marghem (MR) via haar woordvoerder. Samen met haar collega Johan Van Overtveldt (N-VA), die als financiënminister instaat voor de uitgifte zelf, zal ze de komende maanden een concreet plan uitwerken voor de obligaties.