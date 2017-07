'Goed dat regering is bijgedraaid'

"We moeten de mars naar een evenwicht voortzetten, maar wel in een realistisch tempo." Met die woorden maakte N-VA-voorzitter Bart De Wever in de marge van de Vlaamse feestdag komaf met de doelstelling om in 2019 een begroting in evenwicht te hebben. In april had begrotingsminister Sophie Wilmès (MR) ook al het beoogde evenwicht gelost. Jobcreatie is belangrijker dan een cijfertje onderaan de rekening, zegt de regering. Dat de regering-Michel op haar eigen ambitie terugkomt, zorgde gisteren in de Kamer voor hoongelach. "De regering creëert een boulevard of broken dreams and promises", zei Veerle Wouters (ex-N-VA).