'God, de paus en mijn vader waren omnipresent '

Iemand noemde hem 'le petit Saul Leiter', toen Harry Gruyaert (76) zelf nog geen idee had wie de grote Saul Leiter was. Dat had met kleur te maken en met licht. 'In België zag ik de kleur niet', zegt de Magnum-fotograaf die uitweek naar Parijs. 'Ik had door mijn opvoeding een haat-liefdeverhouding met België.'

Périphérique, de telefoon: "Waar zijn jullie?" Nog tien minuten, Harry. Net buiten uit parking Faubourg Saint-Antoine: gemiste oproep, Harry Gruyaert. Het leven heeft snelheid en de zomer een hit: het is de stem van Thomas van Waze, de gps-app die ons nu door de darmen van de Franse hoofdstad stuurt. Immer vriendelijk, rustig, bedachtzaam, door lanen en straatjes, 'neem aan het rondpunt de derde afslag alstublieft'. Parijs heeft ook rustige straten en daar woont hij.