'Geweld mag er niet cool uitzien'

Regisseur Lynne Ramsay over het brutale 'You Were Never Really Here'

Lynne Ramsay is terug, en wel met het schitterende You Were Never Really Here. Vandaag komt Ramsay de film voorstellen op Film Fest Gent, maar wij spraken haar al in Cannes.

We ontmoeten Lynne Ramsay op een zonnig dakterras. De Schotse regisseur heeft haar zonnebril opgezet, maar die kan de donkerblauwe wallen onder haar ogen niet helemaal verbergen. Tot op het allerlaatste moment heeft ze doorgewerkt om haar nieuwe film You Were Never Really Here op tijd af te krijgen voor zijn wereldpremière op het meest prestigieuze filmfestival ter wereld. Haar doorzettingsvermogen zal twee dagen later worden beloond, wanneer ze de prijs voor het beste scenario én die voor de beste acteur (Joaquin Phoenix) in ontvangst mag nemen. Maar dat weten we op dat moment nog niet.