'Gekke Mario' speelt weer geniaal bij Nice

31 augustus 2016. Op de laatste dag van de zomermercato wisselt Mario Balotelli (27) voor de derde keer in evenveel jaar van club. Niet Manchester United of Real Madrid kondigt de Italiaan aan. De realiteit is minder prestigieus: OGC Nice, subtopper in de Ligue 1, reikt de spits een laatste strohalm. Want dat was het stilaan, na kwakkelseizoenen voor AC Milan en Liverpool. Balotelli trof er slechts één keer raak en bij Italië verdween hij helemaal uit beeld door slecht gedrag. Balotelli arriveerde met een loodzware bagage in Zuid-Frankrijk. Velen zien in de transfer een publiciteitsstunt.