'Geen toekomst voor nucleaire energie'

Hebben kerncentrales nog een toekomst in de 21ste eeuw? Het is een vraag waarover al decennialang wordt gedebatteerd. Want ondanks alle zorgen over het milieu leveren kerncentrales nu eenmaal (enorm) veel elektriciteit, op een relatief constante manier en zonder schadelijke uitstoot. Toch is de kans klein dat er de komende jaren nog veel nieuwe kerncentrales worden bijgebouwd. De topdagen van de kernenergie lijken voorbij, leert het World Nuclear Industry Status Rapport, een toonaangevend jaarlijks onderzoek van onafhankelijk nucleair consultant Mycle Schneider. De belangrijkste conclusie daarin is dat regeringen wereldwijd steeds minder kiezen voor nucleair.