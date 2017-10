'Geen enkele partij heeft een degelijk armoedeplan'

Dat Zuhal Demir (N-VA) toegeeft dat de laagste uitkeringen deze legislatuur niet meer zullen opgetrokken worden tot de armoedegrens, vindt professor Ive Marx (UAntwerpen) een goede zaak. Omdat het de waarheid is. Maar dat niemand met een deftig plan van aanpak komt, vindt hij een schande.

De laagste uitkeringen zullen deze legislatuur niet meer boven de armoedegrens uitgetild worden, ook al staat in het regeerakkoord duidelijk dat dat wel het plan is. Dat zei staatssecretaris voor Armoedebestrijding Zuhal Demir zondag in De zevende dag. Prompt barstte een storm van reacties los. Van de oppositie, die moord en brand schreeuwde over 'de regering van de gebroken beloftes', maar ook vanuit de eigen meerderheid. CD&V maant Demir aan er alles aan te doen om het regeerakkoord toch uit te voeren.