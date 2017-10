'Geen effect van bodycams'

In de Amerikaanse hoofdstad Washington zijn de afgelopen 18 maanden 2.000 politiemensen gevolgd, met en zonder een bodycam op hun uniform bevestigd. Uit het onderzoek blijkt dat er over de agenten met een bodycam even vaak klachten binnenkomen als over agenten zonder bodycam. Dit spreekt het breed aangenomen idee tegen dat agenten met een bodycam zich minder vaak schuldig maken aan wantoestanden. "Hierdoor moeten we onze ideeën over de zin en onzin van bodycams herdenken", zeggen de onderzoekers.