'Frankrijk lijkt wel een vuilbak'

Aan de Frans-Belgische grens komt een opvangcentrum voor migranten uit de kampen in Calais en Duinkerke. Buurtbewoners vrezen een nieuwe 'Jungle' in hun stad, al is dat net wat de Franse overheid wil vermijden. Het onderwerp ligt gevoelig in Bailleul en in aangrenzende Vlaamse gemeentes.

Een oud Formule 1-hotel in een klein stadje op 5 kilometer van de Belgische grens. Die budgetketen is nooit een toonbeeld van charme geweest, maar de ontvangst is verrassend hartelijk: een kind, nog een kleuter, doet de deur open en begroet ons met zijn speelgoedautootjes in de hand. Zijn moeder, afkomstig uit Guinee, staat aan het fornuis en biedt meteen een stukje bakbanaan aan. Nadien tonen moeder en zoon de kamer waarin ze verblijven. Een klein kamertje met een stapelbed en bureau.