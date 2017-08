'Foute' standbeelden wankelen op voetstuk

Het Afrikamuseum in Tervuren krijgt steeds meer vragen van gemeenteraden die advies nodig hebben over controversiële beelden die verwijzen naar ons koloniaal verleden. "Ze zijn in de recente jaren allemaal weleens beklad", weet Idesbald Goddeeris, professor koloniale geschiedenis aan de KU Leuven. Soms vragen de gemeenten het Afrikamuseum om de beelden te komen halen, even vaak zijn ze op zoek naar meer duiding. "Hoe leg je wantoestanden uit op een tekstplaatje bij een uitgesproken koloniaal standbeeld? Dat is niet gemakkelijk", vertelt museumdirecteur Guido Gryseels.