'Flexi-job nodig voor vol pensioen? Cynisch'

Vorige week raakte al bekend dat pensioenspaarders straks tot 1.200 per jaar kunnen opzijzetten in plaats van 940 euro. Het is een hervorming van de derde pijler die een stuk straffer oogt dan ze in werkelijkheid is, want wie voor 1.200 euro opteert, ziet zijn belastingvoordeel wel dalen van 30 naar 25 procent. Het verschil tussen de twee systemen, die naast elkaar blijven bestaan, is uiteindelijk 18 euro. Maar in het zomerakkoord van de regering-Michel steken nog meer maatregelen over de pensioenopbouw. Eén ervan is dat ook zelfstandigen zonder vennootschap in de toekomst een volwaardige tweede pijler zullen kunnen opbouwen.