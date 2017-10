'Fietsen is: weer kind worden'

Op 7 oktober gaat L'Oiseau de Feu in première in de Gentse opera. Nancy Osbaldeston, 28 jaar, is soliste bij Opera Ballet Vlaanderen en danst de rol van een van de vuurvogels.

1. Stoel "Mijn vriend en ik kochten net een appartement in de stationsbuurt en daarvoor vond ik deze oranje fluwelen stoel bij Woontheater. Ik eet er mijn ontbijt. Wat ik eet? Eggs on toast, ontbijtgranen of havermout. En altijd koffie." 2. Oorbellen "Mijn vriend heet Tabor en komt uit Hongarije, we leerden elkaar bij het ballet kennen. Hij was ook een tijdlang solist maar is nu balletmeester geworden. Van hem kreeg ik twee sets oorbellen die ik met elkaar kan dragen en kan aanpassen door er dingetjes aan te hangen.