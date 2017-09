'Fausto': AI meets opera

Creativiteit en artificiële intelligentie (AI) gaan - nog - niet hand in hand, maar dat belet de kunstwereld niet om het concept steeds vaker te omarmen. De film Her behandelde de bizarre relatie tussen mens en machine al en nu neemt ook de internationaal gerenommeerde AI-expert Luc Steels 'digitale replica's' onder de loep met de opera Fausto. Het verhaal is losjes gebaseerd op Goethes Faust en verbindt concepten als onsterfelijkheid en alwetendheid met AI en vooral: hoe we daar als mensen mee experimenteren. "Het is niet de superintelligentie die het gevaar vormt, wel hoe we ermee omgaan", zegt Steels, die directeur is van het Artificial Intelligence Lab aan de VUB. Fausto zal een eerste Belgische publieke uitvoering kennen op 3 mei 2018 in Leuven, maar zal daarna gebracht worden over de hele wereld.