'Er zijn te veel mensen in onze religie die akkoord gaan met geweld'

Ze krijgt politiebewaking, opende een liberale moskee en vindt dat een hoofddoek dragen nooit feministisch kan zijn. En nu is Seyran Ates, Duitse van Turkse oorsprong, het burgerinitiatief Stop Extremism gestart. 'We vechten tegen tradities die door mannen zijn gemaakt omdat ze macht wilden.'

Op het eerste gezicht zijn het gewoon zes mannen die koffie drinken op een Brussels terras, maar het krullerige draadje tussen hun haar en kraag verraadt een oortje. Zes veiligheidsmensen, een team van vier bewakers aan een tafel naast ons tijdens het gesprek, twee Brusselse politie-agenten op straat vlak voor ze hotel Métropole weer zal verlaten: met Seyran Ates (54) praten doe je niet zomaar even tussen pot en pint. De Duitse van Turkse afkomst moet al jaren bewaking krijgen, maar sinds ze half juni een liberale moskee opende in Berlijn in een bijgebouw van een protestantse kerk is het er niet beter op geworden.