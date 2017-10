'Er bestaan veel misverstanden, bij moslims én niet-moslims'

'Ik praat niet over de hoofddoek, wel over het belang van kledij in de zevende eeuw. Mannen bedekten toen ook hun gezicht tegen het zand en de wind.' Zo doet de Franse islamoloog Rachid Benzine (46) dat dus, vechten tegen radicalisering. 'Ik vermenselijk de islam. Zo wordt het een geloof van mensen.'

Vorig jaar was het nog misgelopen met het deradicaliseringsprogramma van Rachid Benzine in Brussel. Enkele weken nadat Brussels minister-president Vervoort (PS) het plan met trots aankondigde, trokken islamoloog Rachid Benzine en regisseur Ismael Saïdi zich terug uit het project. Bedoeling was enkele videoclips te maken om de Koran bevattelijk uit te leggen. Er was 275.000 euro voor vrijgemaakt, maar zowel Benzine als Saidi kregen doodsbedreigingen. Nu zijn Benzine en Saidi terug.