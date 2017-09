'Energiefactuur is een tweede belastingbrief'

Waar geven we ons geld aan uit? Met die vraag als uitgangspunt neemt de FOD Economie om de twee jaar het huishoudbudget van Belgische gezinnen onder de loep. Uit de laatste studie blijkt dat het aandeel dat we aan elektriciteit besteden tussen 2014 en 2016 is gestegen. Opvallend daarbij is het verschil tussen de gewesten. In Vlaanderen steeg de factuur van een gemiddeld gezin met 18,1 procent. Dat is maar liefst vijf keer zoveel als in Wallonië (3,6 procent), terwijl Brussel zelfs een daling van 2,9 procent laat optekenen.