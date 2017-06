'Energiefactuur gaat echt naar omlaag'

"Met mij komt er geen nieuwe energieheffing", was alles wat minister Tommelein (Open Vld) tot nu toe verklaarde na de vernietiging van de Turteltaks. Op de dag van een debat in het Vlaams Parlement komt Tommelein nu met zijn voorstel, zo zegt hij aan Het Laatste Nieuws. En tot zijn eigen verbazing is de situatie veel gunstiger dan verwacht. "Ik stel vast dat de historische schuldenberg van 2 miljard, die veroorzaakt werd door de overdreven subsidiëring van zonnepanelen én het bevriezen van de tarieven door Johan Vande Lanotte (sp.a), onder controle is.