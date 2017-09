'Emoties tonen mag'

Smaakt uw overwinning nog zoet, na de negende stemronde?

"Het is een lang en hobbelig parcours geweest. Het was een grote opluchting de uitslag te horen. 72 procent van de stemmen is boven mijn verwachtingen. In alle personeelscategorieën behalen we (Rik Van de Walle vormde een duo met Mieke Van Herreweghe, red.) die grote meerderheid. Ik ben dankbaar en vereerd."