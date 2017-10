'Eigenlijk ben je al min of meer af als je geboren wordt'

1. Hoe oud voelt u zich? "Toen ik een jaar of zeven, acht was, dacht ik: op mijn 40ste, wie zal ik dan zijn? Ik zou waarschijnlijk een heel andere mens zijn, maar dat is eigenlijk niet zo. Ik ben exact dezelfde als wie ik was toen ik zeven was en ik ben ervan overtuigd dat je eigenlijk min of meer af bent als je geboren wordt. Je wordt nog een klein beetje gevormd door de omgeving en misschien de temperatuur of de vochtigheid, maar eigenlijk zijn we wie we zijn. "Dat is raar, want als ik me ­probeer voor te stellen hoe ik zal zijn als 70-jarige man, kan ik niet geloven dat ik dezelfde zal zijn, en toch zal het zo zijn.