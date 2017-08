'Eerste echte zomerhit in 15 jaar'

Toen rapper Daddy Yankee en popzanger Luis Fonsi, twee toppers uit de Latijns-Amerikaanse muziek, begin dit jaar hun krachten bundelden voor 'Despacito' ('Langzaam') was het meteen prijs: na drie maanden had de clip al een miljard views op Youtube. "Ook bij ons was het eigenlijk al in de lente een hit", weet Sam Jaspers van de Ultratop. "Enkel in Amerika wilde het niet lukken, omdat ze daar veel minder openstaan voor andere talen. Sinds 'Macarena' van Los Del Rio in 1996 werden er twintig jaar lang alleen maar Engelstalige hits gescoord."