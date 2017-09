'Een vree interessante poutrel'

Terwijl in de nacht van woensdag op donderdag twee keer een half miljoen euro loodrecht omhoog wordt getild op de Korenmarkt, zwalpen een hoop studenten, een ouder koppel en één nachtburgemeester vrolijk langs. "Wa is dá gast?", roept een verloren ziel met rood petje. Een sluitend antwoord op die vraag hebben we zelf nog niet, maar in de loop van de nacht wagen enkele omstaanders al wel een poging. "Is dat voor de kerstmarkt?" Een vrolijke jongedame aan de nachtwinkel in Klein Turkije is bloedserieus.