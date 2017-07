'Een stem raakt mensen dieper dan een instrument'

Is folk oude muziek, of is vernieuwing mogelijk?

Wim Claeys (45) verdiepte zich in Ierse traditionals, ging in Zweden de lokale volksmuziek bestuderen en nu speelt hij Gentse folk. Op zijn cd Een schuune bende uit 2016 staan oude tot zeer oude liedjes, maar rockende gitaren begeleiden de traditionele instrumenten. Is dat dan nog folk? "Folk laat zich heel gemakkelijk mengen met andere genres", grijnst Claeys. "Met oude liedjes vertel ik een hedendaags verhaal", zegt hij. "Al is dat een eeuwig gevecht binnen de folk.