'Een nieuwe Jordy kan nu nog altijd'

Afgelopen weekend postte Saskia Van Nieuwenhove, zelf instellingenkind, een schrijnend bericht op Facebook. Over een meisje dat haar hele jeugd in instellingen doorbracht, maar na haar achttiende verjaardag - nu vijf maanden geleden - op straat belande en geen gepaste hulp vond. Het meisje kwam volledig ontredderd, getraumatiseerd en ondervoed terecht bij Van Nieuwenhove, die haar prompt in huis nam. Het verhaal doet sterk denken aan dat van Jordy vorig jaar. Nochtans is er sinds zijn dood heel wat aandacht gegaan naar de problematiek van de 'jeugdzorgverlaters'.