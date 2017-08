'Een lege ruimte waar ik in paste'

Volgens Enquist was dat portret nodig. Niet alleen voor haar persoonlijk, omdat ze jarenlang intens met Kouwenaar bevriend was, maar ook omdat hij al vergeten lijkt. "Waarom schrijf ik dit allemaal op? Omdat hij er niet is. Omdat niemand meer over hem schrijft. Omdat ik hem mis." Dat vergeten was volgens Enquist al eerder begonnen: "een jaar of tien terug al. Hij schreef nauwelijks meer, wilde bijna nooit voorlezen en het was een kunststuk om hem te bewegen het huis te verlaten."