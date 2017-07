'Eén kiezer, één stem' is achterhaald, zegt cdH

Alle partijen formuleren dezer dagen voorstellen rond politieke vernieuwing en goed bestuur. CdH legde deze week de zogenoemde panachering op tafel. Kort uitgelegd wil dat zeggen dat kiezers hun stem zouden kunnen verdelen over meerdere lijsten. Op dit moment levert dat een ongeldige stem op. Enkel meerdere voorkeurstemmen binnen één lijst zijn toegestaan. CdH ziet in panachering een mogelijkheid om de kloof tussen burger en politiek te verkleinen. Nieuw is het systeem niet. In het buitenland wordt het hier en daar al toegepast.