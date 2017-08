'Druk bij Gent stelt niets voor'

We moeten er niet om heen draaien: AA Gent staat voor een cruciale match. Uitgeschakeld worden zou een catastrofe zijn. Franko Andrijasevic (26) grijnst: "Ik denk niet op die manier, ik probeer kalm en positief te zijn. Ik geloof in ons. Ik geloof in de kwalificatie. Kijk, na de nederlaag tegen STVV hoorde ik dat AA Gent het niet gewoon is om zijn eerste Europese match gelijk te spelen en zijn eerste competitiematch te verliezen. Maar je mag niet denken aan 'wat als', want dan word je nerveus."