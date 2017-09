'Drop universitaire opleiding voor onderwijzers'

Het volledige hoger onderwijs kant zich tegen de plannen van de Vlaamse regering. In het voorontwerp van decreet dat momenteel voorligt over de hervorming van de lerarenopleiding is ook een master voor het basisonderwijs opgenomen. Uit verschillende documenten die De Morgenkon inkijken, wordt duidelijk dat zowel de hogescholen als de universiteiten vragen om hiermee komaf te maken. "Na intern overleg binnen de Associatie KU Leuven blijven wij bij het standpunt dat het beter is om de zin over de master basisonderwijs volledig te schrappen uit het decreet", stelde André Oosterlinck, voorzitter van de Leuvense associatie, midden vorige week in een e-mail aan Dirk Broos, de kabinetschef onderwijs van minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).