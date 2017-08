'Dit doe je niet als je niet van film houdt'

"Ik heb de film van a tot z vertaald naar het podium", vertelt hij voor het concert in Madrid. "Het is mijn job om ervoor te zorgen dat wat Justin schreef, perfect wordt weergegeven op het podium." Dat is moeilijk, want in tegenstelling tot andere filmconcerten moet deze uitvoering erg precies zijn. "Er veel scènes waarin het handenwerk van Ryan Gosling in beeld komt, die moet de livepianist dus noot voor noot volgen, anders valt dat op. Een ander obstakel is de zang. Justin heeft ervoor gekozen om originele stemopnames van Emma Stone en Ryan Gosling te laten meelopen met de film.