'Di Rupo is politiek versleten'

Hoe straalt dit af op voorzitter Elio Di Rupo?

"Hij is beschadigd, zoveel is zeker. Hij zit al decennia in de top van de partij, als minister, als premier, als voorzitter. Hij heeft gedurende al die jaren alles en iedereen zien komen en gaan. Na de generatie Freddy Thielemans en Charles Picqué moest dit de generatie worden die een nieuwe wind zou doen waaien. En wat krijgen we in de plaats? Publifin, Nethys en nu Samusocial. Telkens opnieuw ontploft het in het gezicht van Di Rupo."