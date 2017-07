'Despacito' breekt streamingrecord

Luis Fonsi en Daddy Yankee's reggaeton-hit 'Despacito' is het nieuwe meest gestreamde nummer ooit. Het verscheen pas zes maanden geleden en werd al 4,6 miljard keer beluisterd op alle grote streamplatformen samen. 'Despacito' duwde daarmee Justin Bieber's monsterhit 'Sorry' (4,38 miljard streams) van de troon. Bieber droeg dan weer wel bij aan de bekendheid van 'Despacito' met zijn remix van het nummer. "Een hele eer", zei de Puerto Ricaanse zanger Fonsi. Sir Lucian Gringe, CEO van Universal Music Group, het muziekconcern dat het nummer uitbracht, feliciteerde de zangers met hun "waanzinnige prestatie". "Streaming heeft de mogelijkheid gecreëerd om van een lied met een andere beat, uit een andere cultuur en in een andere taal een gigantisch succes te maken over de hele wereld", aldus Gringe.