'De ziel van dit huis is terug'

Het is ook een paradijselijke zaal die in de tweede helft van de 19de eeuw door Joseph Poelaert - jawel, 'den skieven architek' van het Justitiepaleis - na een verwoestende brand weer werd opgebouwd. De eclectische stijl barstensvol barokke en classicistische ornamenten blijft elegant, maar ook al lijken de kaarsjes in de grote luster uit een ver verleden te stammen, het zijn wel de nieuwste generatie leds die de zaal kleuren. De Koninklijke Munt is een beschermd monument, en aan die weelde mag niet worden geprutst.