'De wereld was de laatste 30 jaar nooit zo gevaarlijk'

"De massavernietigingswapens van Noord-Korea, de terroristen, instabiliteit en Rusland dat zich steeds assertiever toont." Nee, NAVO-topman Jens Stoltenberg had geen geruststellend antwoord voor The Guardian, de Britse krant die hem dit weekend vroeg of hij in zijn dertigjarige carrière een moeilijker periode heeft meegemaakt. "Het is een gevaarlijker wereld." "Er staat veel spanning op het systeem", geeft defensiespecialist Alexander Mattelaer (VUB/Egmontinstituut) hem gelijk. "We zitten in een onzekere periode vol verandering en niemand weet wat er komt. Op het einde van de rit krijgen we nieuwe winnaars en verliezers, maar we weten nog niet wie dat zullen zijn en hoe moeilijk die transitie zal verlopen."