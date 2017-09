'De VS zullen de klimaatdoelen van Parijs wél halen'

Een dag voor Donald Trump werd ingehuldigd als de 45ste president van de Verenigde Staten, gingen in een bioscoopzaal op het Sundance Film Festival de handen op elkaar voor An Inconvenient Sequel: Truth to Power. Dat is het vervolg op An Inconvenient Truth, de documentaire waarmee voormalig Democratisch presidentskandidaat Al Gore elf jaar geleden een luide wake-upcall liet horen in het debat over de klimaatcrisis. Nog geen zes maanden later werd het belang van Gores boodschap ongewild benadrukt door een radicale beslissing van de nieuwe president: Trump trok zich eenzijdig terug uit het klimaatakkoord van Parijs, dat zijn voorganger Barack Obama had opgesteld met een kleine tweehonderd andere wereldleiders.