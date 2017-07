'De tijd van aardig zijn is voorbij'

De leden van de parlementaire onderzoekscommissie moesten even slikken nadat Alain Maron (Ecolo) de e-mail voorlas van Michel Degueldre, de voorzitter van de raad van bestuur van Samusocial. In die mail geeft Degueldre zijn woordvoerder, Christophe Thielens, de opdracht tot een "diepgaand onderzoek naar het leven, de studies, gewoontes, overtuigingen, vrienden en familie van die twee journalistieke vedetten van Le Vif en RTBF en van die volksvertegenwoordiger van Ecolo." De mail dateert van 25 mei, toen het schandaal bij Samusocial op het punt stond uit te barsten. Die week verschenen er artikels in Le Vif en bij RTBF over de zitpenningen in de raad van bestuur.