'De mantel van de charlatan afwerpen? Dat lukt mij niet meer'

Er is een kleine bom ingeslagen in de bvba Herman Brusselmans. "Ik ben zopas ontslagen als columnist door Het Laatste Nieuws", zegt Brusselmans, zichtbaar van zijn melk. "Na negentien jaar trouwe dienst." Nauwelijks heeft de schrijver me met een blaffende Eddie op de arm verwelkomd in zijn Gentse loft-hoofdkwartier of hij legt zijn zorgen open en bloot op de salontafel. "Budgettaire redenen", grimast hij. "En dus verdwijnt een flinke hap uit mijn inkomen.