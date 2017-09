'Dé grote Europese test zal over waarden gaan'

Interview. Nederlands Europarlementslid Sophie in 't Veld (ALDE, D66) zet morele keuzes voorop in haar boek 'Een Europees ID'

De Europese Unie is onvolmaakt, maar het is wel onze Unie. Het hart van de Nederlandse politica Sophie in 't Veld, vicevoorzitter van de liberale ALDE-fractie, ligt in Europa, en dat wil ze in turbulente tijden als deze glashelder gezegd hebben. Een gesprek: over de oude natiestaten, de problemen met Hongarije en Polen, en de chemie tussen Macron en Merkel.