'De elektronica is er wat ingeslopen'

Vrouwen in de jazz zijn niet dik gezaaid. Dat er zondag dus drie tegelijk op een podium staan, is zelfs vrij uitzonderlijk. Maar voor Lynn Cassiers is dat geen issue. "Ik vind dat we dat vandaag, in dit deel van de wereld, wat overroepen. Voor mij is het de kwaliteit die telt, ik had evengoed met zes mannen op het podium kunnen staan. Al is het natuurlijk goed dat het ook anders kan." Als docent zang aan LUCA Jazz - het voormalige Lemmens - ziet Cassiers verandering: steeds meer vrouwen schrijven zich in voor de jazzopleiding.