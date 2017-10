'De burger heeft nog boerenverstand'

Volgens sommigen is de opvolgster van Piet Vanthemsche een harde tante. Maar wie met Sonja De Becker praat, hoort vooral een andere kant. Ze spreekt met veel warmte over 'haar' boeren. En als die verdedigd moeten worden, doet ze dat met veel passie. "Er wordt vaak vergeten dat ook boeren mensen van vlees en bloed zijn. Daar kan ik me behoorlijk aan ergeren."

U ergerde zich ook toen u de nieuwe voedseldriehoek zag.

"Eerst even zeggen dat we ons wel degelijk kunnen vinden in de kernboodschap, die trouwens nog steeds dezelfde is: je mag nog altijd alles eten, wel met mate en het is belangrijk om af te wisselen.