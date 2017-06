'De alchemist is als therapie voor mij'

1.Tekeningen "Ik hou de tekeningen die mijn broertje (7) voor mij maakt allemaal bij. Ook van mijn optreden in de AB - een speciaal moment voor mij - maakte hij er een." 2.De alchemist "Ik kreeg dit boek van Paulo Coelho cadeau van een vriend die zei: 'Je moet het doorgeven als je het uit hebt.' Maar dat heb ik nooit gedaan. Het boek is als therapie voor mij. Ik las altijd al veel. Van de boeken van Ish (Ait Hamou) tot biografieën, zoals I'll Never Write My Memoirs van Grace Jones. Of zelfhulpboeken zoals The Life Changing Magic of Not Giving a Fuck.