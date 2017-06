'Dat België kinderchirurgie niet erkent, benadeelt kinderen'

Interview. 'Topdokter' Erwin Van Der Veken over het grote mankement in zijn vak

Sinds hij in het tv-programma Topdokters te zien is, vinden zijn collega's hem 'een ster'. Maar kinderchirurg Erwin Van Der Veken (59) wil via die weg vooral zijn grootste zorg delen. 'België is een van de twee landen in de EU die kinderchirurgie niet erkennen, waardoor kinderen niet altijd de juiste behandeling krijgen.'