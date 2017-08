'Crisis in Italië achter de rug? Ben je gek?'

Politici van Italiaanse regeringspartijen kloppen zich op de borst: hoera, de economie blijft groeien. Vorig jaar met 0,9 procent, dit jaar waarschijnlijk met 1 procent. Maar met veel Italianen gaat het niet beter. 4,7 miljoen mensen in het land leven onder de armoedegrens, zo laat het Italiaanse statistiekbureau weten. Dat is net geen 8 procent van de bevolking en bijna drie keer zoveel als in 2006, toen het om minder dan 3 procent ging. Alleen in Griekenland en een paar Oost-Europese landen is de situatie slechter.