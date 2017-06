'Brits woonbeleid is sociale moord'

Bewoners, architecten en veiligheidsexperts schreeuwden al tien jaar van de daken dat de Grenfell-toren in feite een licht ontvlambare lijkkist was. De Britse overheid evacueert nu in allerijl honderden mensen uit 60 gelijksoortige flats in Londen, wat een bevestiging lijkt van haar jarenlange nalatigheid. Wat liep er allemaal mis?

1 Lakse inspectie, geen alarmsysteem, te oude brandblussers Al in 2013 klaagt de Grenfell Action Group (GAG), een groep mondige bewoners, een groot gebrek aan brandveiligheid aan. De actiegroep baseerde zich op het rapport van een onafhankelijke inspecteur die vaststelde dat veel van de brandblusapparaten vier jaar niet waren gecontroleerd en ondertussen te oud waren. Een aantal van de brandblusapparaten was zelfs gemarkeerd met het woord 'condemned', onbruikbaar. Bizar: want in principe moesten zulke zaken maandelijks gecontroleerd worden.