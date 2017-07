'Boerkaverbod niet in strijd met mensenrechten'

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft geoordeeld dat het boerkaverbod in ons land niet in strijd is met de mensenrechten. Meer zelfs: het dragen van een boerka of nikab "is nefast voor een gelijkheid tussen man en vrouw". Het verbod blijft dus gehandhaafd. Het verbod verbiedt volledige of gedeeltelijke gezichtsbedekkende kleding op openbare plaatsen. Drie vrouwen stapten naar de rechter omdat het verbod volgens hen in strijd was met het recht op privacy, het recht op godsdienstvrijheid en het recht op vrije meningsuiting.